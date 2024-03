Luis Enrique - PSG : La presse espagnole lâche une bombe !

Pierrick Levallet

Seulement un an après son arrivée, Luis Enrique pourrait déjà quitter le PSG. En effet, le technicien espagnol serait dans le viseur de quelques clubs sur le mercato, dont dans celui du FC Barcelone. Le club catalan se cherche un nouvel entraîneur pour remplacer Xavi. Deco aurait d'ailleurs placé le coach parisien en tête de sa liste.

Si le feuilleton Kylian Mbappé monopolise toute l’attention sur le mercato, le PSG va certainement avoir d’autres dossiers à gérer au cours des semaines à venir. Depuis quelques jours, Luis Enrique fait notamment l’objet de quelques rumeurs sur son avenir. Alors qu’il lui restera encore un an de contrat au PSG à l’issue de la saison, l’entraîneur espagnol serait dans le viseur de certains clubs.

Luis Enrique déjà sur le départ au PSG ?

Luis Enrique intéresserait notamment le FC Barcelone. Xavi a déjà annoncé son départ à la fin de la saison. Joan Laporta et Deco cherchent donc un nouveau coach et exploreraient plusieurs pistes. Les noms de Mikel Arteta et Xabi Alonso sont revenus quelques fois ces dernières semaines. Mais celui de Luis Enrique apparaîtrait tout en haut de la liste de la direction blaugrana.

Le FC Barcelone veut le rapatrier