PSG : «Je n’ai aucun doute», le départ de Mbappé annoncé en direct !

En conférence de presse, Luis Enrique a de nouveau été interrogé sur le choix de laisser Kylian Mbappé sur le banc contre Reims dimanche. Un choix parfaitement assumé puisque l’entraîneur du PSG confirme qu’il connaît la décision de son attaquant vedette, sous-entendant que son départ et bien confirmé en interne.

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Kylian Mbappé ne cesse d'être commenté. Il faut dire que si rien n'est officiel, son départ semble acquis en interne. Et les derniers propos de Luis Enrique ne laissent d'ailleurs pas de place au doute concernant l'avenir de l'attaquant du PSG.

Luis Enrique confirme pour Mbappé ?

« Il ne fait aucun doute pour moi qu'aujourd'hui, tous les joueurs, Kylian comme les autres, qui sont entrés en cours de match ont été particulièrement actifs et c’est ce à quoi nous aspirons toujours. Tu rentres sur le terrain, tu sais déjà de quoi on a besoin et tu montres ta capacité à proposer des solutions. Je pense que j’ai peu de choses à dire sur le reste », assure l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d’insister sur l’avenir de Kylian Mbappé.

«Dans le cas de Kylian, je n’ai aucun doute»