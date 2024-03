Transferts : Le PSG prépare un coup à 70M€ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà en pleine préparation du mercato estival à venir, le PSG s’intéresse notamment à Alan Varela, milieu de terrain argentin de 22 ans évoluant au FC Porto. Une piste confirmée par la presse portugaise, précisant que le joueur a déjà été supervisé par le club de la capitale qui ne serait pas seul dans le dossier.

Un an après un été de tous les changements, avec l’arrivée de onze renforts et le départ de plusieurs stars à l’instar de Lionel Messi et Neymar, le PSG prépare encore du mouvement dans les prochains mois. Luis Campos devra notamment dénicher un ou plusieurs joueurs capables de faire oublier Kylian Mbappé en attaque, mais d’autres postes sont visés pour le mercato, notamment dans l’entrejeu.

Le PSG s’intéresse Alan Varela

Pour le milieu de terrain, Luis Campos regarderait notamment au Portugal en lorgnant Alan Varela. Selon Foot Mercato , le joueur de 22 ans qui évolue au FC Porto plaît au PSG, à peine un an après son arrivée en Europe en provenance de Boca Juniors, son club formateur. Une piste confirmée par A Bola.

Le milieu a déjà été supervisé

La presse portugaise évoque à son tour un intérêt du PSG pour Alan Varela, supervisé à plusieurs reprises. Il faudra toutefois mettre le prix pour s'attacher les services de l’Argentin qui n’a pas encore eu l’occasion de jouer en sélection, celui-ci disposant d’une clause libératoire de 70M€. Le Borussia Dortmund et Liverpool seraient également sur les rangs.