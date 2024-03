Luis Enrique - PSG : Une première victime est déjà annoncée

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé, le véritable patron du Paris Saint-Germain devrait devenir Luis Enrique, avec un mercato estival assez important qui se profile pour dessiner son équipe. Et les noms des potentiels écartés commencent à fleurir, avec notamment Fabian Ruiz qui pourrait retrouver la Serie A la saison prochaine.

Recruté par Luis Campos lors de l’été 2022, Fabian Ruiz n’a pas vraiment convaincu au PSG. Cet hiver déjà, le milieu espagnol était annoncé proche d’un possible départ et sa situation ne semble pas avoir changé ces dernières semaines, puisqu’il n’a plus joué le moindre match en Ligue 1 depuis le 25 février dernier.

La Juventus revient aux nouvelles

La presse italienne a ainsi relancé la piste Juventus, qui était déjà l’un des clubs annoncés sur ses traces en janvier. D’après les informations de Tuttosport , le directeur sportif Cristiano Giuntoli souhaiterait absolument l’arracher au PSG, lui qui l’avait recruté par le passé au Napoli.

Le PSG prêt à prêter Fabian Ruiz