Mercato - PSG : Kylian Mbappé provoque un autre départ ?

Alors qu’il était initialement bien parti pour fixer son avenir avec le PSG et y prolonger son contrat, Ethan Mbappé pourrait finalement suivre la trajectoire de son frère aîné et partir libre en fin de saison. Il semblerait que le contexte se soit relativement tendu avec le direction du PSG, justement à cause du feuilleton Kylian Mbappé. Explications.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé quittera le PSG au terme de son contrat en juillet prochain et s’envolera très probablement en direction du Real Madrid. Mais selon les récentes tendances dégagées par Le Parisien , son frère Ethan semblait quant à lui focalisé sur une prolongation : « Non, je suis un titi moi, je reste au PSG ! », aurait même indiqué le jeune milieu de terrain de 17 ans en février dernier à Luis Enrique, au moment d’évoquer son futur avec le PSG. Mais la donne a changé pour Ethan Mbappé…

Ethan Mbappé lui aussi sur le départ ?

En effet, selon L’EQUIPE , le cadet de la fratrie Mbappé pourrait lui aussi faire ses bagages et finalement s’en aller libre du PSG à l’issue de la saison : « Les relations entre les Mbappé et le club se sont nettement refroidies. Il y a des tensions assez importantes, notamment avec la maman, qui reproche au club de vouloir nuire à l'image de Kylian. Ça va jouer dans les décisions qui doivent être prises autour d'Ethan, c'est une certitude », explique une source interne du PSG au sujet d’Ethan Mbappé, qui semble directement impacté par les tensions liées au départ de son grand frère.

Un gros doute au PSG