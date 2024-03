Mercato - PSG : Le Qatar fait deux grandes annonces ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG démarre un nouveau cycle cette saison, avec le départ à venir de Kylian Mbappé ainsi que la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur l’été dernier. Et Nasser Al-Khelaïfi, le président qatari du club de la capitale, semble d’ailleurs conforter le technicien espagnol ainsi que Luis Campos dans leurs fonctions respectives en vue de l’été prochain.

C’est un fait, le PSG est en train d’opérer à une révolution en profondeur de tout son projet, avec les ventes de Neymar et Marco Verratti l’été dernier ainsi que le départ de Kylian Mbappé qui se profile en fin de saison. Les dirigeants parisiens ont donc recruté en conséquence lors du dernier mercato estival (Dembélé, Barcola, Kolo Muani…), et dans un large entretien accordé à RMC Sport dimanche, Nasser Al-Khelaïfi a également réglé deux dossiers majeurs du PSG.

Le PSG annonce déjà la couleur pour Luis Enrique ?

Le président qatari du PSG se prononce sur les nombreux changements apportés ces derniers mois, et semble déjà conforter Luis Enrique dans ses fonctions pour la saison prochaine : « On construit une équipe. La plupart des joueurs sont nouveaux, presque. Lors du dernier match, seulement deux ou trois joueurs jouaient l’année dernière. On construit une nouvelle équipe, donc ce n’est pas facile. Les joueurs ne sont pas prêts juste parce qu’on les met ensemble. Je suis fier aussi de notre entraîneur (Luis Enrique), qui fait un travail formidable. Il fait un travail incroyable en construisant tout ça. Ce n’est pas juste une question de résultats, c’est aussi la façon dont nous jouons, la stratégie, la vision », assure Al-Khelaïfi.

Ça sent bon pour Luis Campos