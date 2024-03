Mercato - PSG : Al-Khelaïfi déjà fixé pour son grand rêve ?

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaïfi préside le PSG depuis le rachat du club par les Qataris et le lancement du projet QSI à l’été 2011. Ayant témoigné de l’apport de Thiago Motta pendant six ans et demi en tant que joueur, le patron du Paris Saint-Germain voudrait lui confier les clés de l’effectif. Néanmoins, le grand désir d’Al-Khelaïfi pourrait bien tomber à l’eau…

Luis Enrique a hérité de la succession de Christophe Galtier le 5 juillet dernier. Et pourtant, il semble que Nasser Al-Khelaïfi ait souhaité réitérer une expérience à la Mauricio Pochettino pour le poste d’entraîneur : faire d’un ancien joueur du PSG le nouveau coach de l’équipe première. Et comme L’Équipe le révélait au printemps 2023, le profil de Thiago Motta, icône de QSI, était plus qu’une simple idée dans l’esprit du président du PSG.

Thiago Motta au PSG, le souhait ultime de Nasser Al-Khelaïfi

En effet, Nasser Al-Khelaïfi militerait en coulisses depuis plusieurs années pour offrir les rênes de l’équipe première du PSG à Thiago Motta, passé au club entre l’hiver 2012 et l’été 2018. Et Daniel Riolo, éditorialiste pour RMC , est sur la même longueur d’ondes que le patron du Paris Saint-Germain comme affirmé la semaine dernière pendant l’ After Foot. « Thiago Motta ? Je milite pour lui parce que c’est un entraîneur du futur. La moitié de l’Europe le veut. Luis Enrique est un coach du passé, qu’il aille au Barça, Qu’il aille à la maison, il sera chez lui. En Espagne, il n’a pas la côte du tout ».

