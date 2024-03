Mercato : Al-Khelaïfi l’attend, le PSG a déjà perdu ?

Thomas Bourseau

Les entraîneurs se sont succédés ces dernières années au PSG. Et alors que le contrat de Luis Enrique expirera à l’été 2025, Nasser Al-Khelaïfi lorgnerait Thiago Motta, figure forte de l’ère-QSI. Néanmoins, il se pourrait que ce soit encore trop tôt pour l’entraîneur de Bologne. Explications.

Le 5 juillet 2023, Luis Enrique devenait le nouvel entraîneur du PSG. Cependant, quelques semaines auparavant, L’Equipe communiquait l’information suivante : Nasser Al-Khelaïfi étudierait grandement la possibilité d’offrir les rênes de l’effectif du Paris Saint-Germain à Thiago Motta.

Thiago Motta, le rêve d’Al-Khelaïfi ?

Contractuellement engagé envers Bologne depuis 2022 et jusqu’en fin de saison, Thiago Motta bénéficie d’un joli crédit aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG sait à quel point son passage au club a été fructueux pour l’ère QSI, entre janvier 2012 à juin 2018. Et cela fait à présent plusieurs qu’Al-Khelaïfi penserait à nommer Motta entraîneur du Paris Saint-Germain.

Transferts - PSG : Un SMS pour tout relancer ? https://t.co/GcaB1Es9Oj pic.twitter.com/oyP9jGWDQG — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

«Thiago est très heureux à Bologne»