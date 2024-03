Transferts : Le PSG annonce une révolution !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir enchaîné les signatures de grandes stars telles que Zlatan Ibrahimovic, Neymar ou encore Lionel Messi pendant des années, le PSG semble avoir révolutionné son projet en se tournant vers des profils certes moins confirmés, mais plus jeunes et prometteurs. Et le président Nasser Al-Khelaïfi confirme ce changement de cap majeur pour le PSG.

Depuis le rachat du PSG par les investisseurs qataris, en 2011, le club de la capitale n’a cessé de recruter des grands noms afin de faire grandir son projet : Zlatan Ibrahimovic en 2012, Edinson Cavani en 2013, Angel Di Maria en 2015, Neymar en 2017, Lionel Messi en 2021… Une stratégie qui n’a pas vraiment été payante au niveau européen, puisque le PSG court toujours après sa première Ligue des Champions. Et c’est la raison pour laquelle le président Nasser Al-Khelaïfi a décidé d’opérer à une révolution sur le marché des transferts.

Le PSG ne regrette pas ses stars

Interrogé au micro de RMC Sport dimanche, le président du PSG a évoqué les grands noms qu’il a réussi à faire venir au club depuis 13 ans : « Avoir signé des stars comme Ibrahimovic, Neymar et Messi ? Ça fait partie du projet, de grands joueurs qui sont aussi de très bons joueurs. Ce ne sont pas seulement des noms, ils sont incroyables, les meilleurs joueurs du monde. C’est un honneur qu’ils aient joué pour notre équipe, pour notre club évidemment, et ça faisait aussi partie de la stratégie », explique Al-Khelaïfi.

« On un a nouveau cycle »