Mbappé - Haaland : Une nouvelle ère galactique au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Ces dernières années, le Real Madrid a misé sur les grands noms du football de demain. C’est pourquoi Jude Bellingham a déposé ses valises l’été dernier et la façon dont le club merengue devrait accueillir Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland dans les prochains mois. Ce qui rendrait hystérique Ronaldo qui s’impatiente de voir les nouveaux « Galacticos » du Real Madrid.

Kylian Mbappé va, sauf énorme séisme sur le marché des transferts, quitter le PSG en fin de saison pour rejoindre Jude Bellingham au Real Madrid. D’ailleurs, le projet du président Florentino Pérez serait d’à terme, mettre également la main sur Erling Braut Haaland qui rafle tout sur son passage à Manchester City. Ex-icône du Real Madrid, Ronaldo valide totalement cette opération.

«Haaland ? Cela me rappellera les Galactiques s'ils finissent tous au Real Madrid»

« La politique du Real Madrid est d'avoir les meilleurs joueurs du monde. Haaland est l'un des meilleurs joueurs du monde. Tout le monde veut avoir Haaland. Il est dans un club incroyable » . a assuré Ronaldo pour commencer son interview avec The Daily Mail. Le propriétaire du Real Valladolid n’a pas manqué de reconnaître qu’il aimerait bien voir de nouveaux « Galacticos » éclore comme au début des années 2000. « City fait un travail extraordinaire, je pense qu'il est très heureux là-bas en ce moment. Mais nous verrons bien. J'espère que nous pourrons voir tous ces joueurs réunis dans un même club. Cela me rappellera les Galactiques s'ils [Haaland, Mbappé et Bellingham] finissent tous au Real Madrid ».

PSG - Real Madrid : La ruée vers l’or pour Kylian Mbappé ? https://t.co/tEtYgRbS0Y pic.twitter.com/VGR7KmqM9z — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

«Ce sera un grand défi pour Carlo Ancelotti»