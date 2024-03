Mercato : Nouvelle saga Mbappé au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Depuis 2017, le Real Madrid a collectionné les échecs dans sa constante quête de la signature de Kylian Mbappé. Cette année 2024 semble certes être enfin la bonne pour l’attaquant du PSG. Néanmoins, préparant en coulisses l’arrivée d’Erling Braut Haaland, le Real Madrid se lancerait dans un marathon similaire à celui pour Mbappé…

Erling Braut Haaland était de passage en conférence de presse la semaine dernière. Fait rare tant le serial buteur norvégien se fait discret dans les médias. A 23 ans, la recrue phare estivale de 2022 de Manchester City a déjà quasiment fait le tour de la question chez les Skyblues après avoir signé un triplé historique la saison dernière.

A la Mbappé, Haaland va faire galérer le Real Madrid ?

Lors du point presse en question, Erling Braut Haaland faisait savoir qu’il était très heureux à Manchester City bien qu’il ne sache pas ce que l’avenir lui réserve dans le football. Un transfert au Real Madrid après Kylian Mbappé ? Le président Florentino Pérez tablerait sur une venue d’Haaland à l’avenir. Mais comme pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG, le feuilleton pourrait s’éterniser.

Après Mbappé, le Real Madrid déclare encore la guerre au PSG https://t.co/FqkUCex5Jq pic.twitter.com/WHJjDXToSj — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

Haaland au Real Madrid ? «Cela pourrait prendre des années» selon Romano !