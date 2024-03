Transferts : Il signe à l'OM et passe un message

Arnaud De Kanel

Recruté cet hiver pour pallier au départ de Renan Lodi, Quentin Merlin retrouvait ses anciens partenaires du FC Nantes dimanche soir. Le néo-marseillais souhaitait évidemment l'emporter face à son ancien club, lui qui était très content de revoir les Canaris. Le latéral de l'OM leur a d'ailleurs souhaité plein de réussite pour la fin de saison.

C'était l'heure des retrouvailles dimanche soir pour Quentin Merlin ! Arrivé à l'OM cet hiver, l'international Espoirs croisait ses anciens coéquipiers du FC Nantes pour la première fois depuis son départ. Il avait forcément un message à faire passer à son ancien club.

«Les joueurs étaient contents de me revoir et moi aussi»

Entré en jeu à la place d'Ulisses Garcia, Quentin Merlin a pu profiter de la rencontre opposant l'OM à son ancien club, le FC Nantes, pour saluer ses anciens coéquipiers. En grande difficulté cette saison, les Canaris , qui luttent désormais pour le maintien, peuvent compter sur le soutien du latéral gauche.

«Je leur souhaite une bonne fin de saison»