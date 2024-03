Il crie à l’injustice après l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Battu par l’OM dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1, le FC Nantes a du mal à accepter certaines décisions arbitrales, visant deux actions en particulier dans la surface de réparation marseillaise. Alors que Waldemar Kita et Jocelyn Gourvennec ont piqué une colère après la partie, Moussa Sissoko évoque pour sa part un « sentiment d’injustice ».

La défaite à l’OM (2-0) ne passe pas pour le FC Nantes, pointant rapidement du doigt François Letexier pour certaines de ses décisions. « La VAR ça existe. Y'en a marre à la fin. C'est incroyable, la VAR ça existe. C'est incroyable de voir cela, jamais vérifier à la VAR. Ça ne sert à rien la nouvelle technologie si on ne vérifie pas », a pesté le président Waldemar Kita à l’issue du match, faisant allusion à deux actions litigieuses dans la surface de réparation marseillaise.

« Un sentiment d’injustice »

Moussa Sissoko a quant à lui évoqué un « sentiment d’injustice », dans des propos relayés par Ouest-France . « Car ce n’est pas la première fois qu’il y a des erreurs d’arbitrage en notre défaveur. Nous, pour moins que ça nous avons été sanctionnés . »

« Aujourd’hui, l’arbitrage a joué énormément sur le score »