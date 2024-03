Relancé par Gasset, un joueur de l’OM se fait détruire !

Thomas Bourseau

Recruté à l’été 2020 et occasionnellement pointé du doigt pour ses performances irrégulières à l’OM, Leonardo Balerdi reste sur une belle série sous Jean-Louis Gasset. Mais pas de quoi faire changer d’avis à Stéphane Guy. Selon le journaliste, c’est tout bonnement une faiblesse pour l’Olympique de Marseille.

Excepté la première de Jean-Louis Gasset face au Shakhtar Donetsk le 22 février dernier (3-1), Leonardo Balerdi a pris part à l’intégralité des quatre autres rencontres dirigées par le nouvel entraîneur de l’OM. Et d’après le principal intéressé qui s’est récemment confié à Free Ligue 1 , il se trouve dans sa « meilleure période » à Marseille.

De retour en forme, Balerdi s’enflamme pour ses performances à l’OM

« Aujourd’hui, je pense que je suis dans ma meilleure période ici.(…) Là aujourd’hui ça va, mais si aux deux prochains matchs je ne fais pas ce qu’il faut, je retombe. Mais c’est aussi ça qui me plaît aussi. C’est ce qui fait que je suis toujours à 100% ». Néanmoins, l’auto-critique de Leonardo Balerdi n’impressionne pas Stéphane Guy. Bien au contraire.

«Avoir Balerdi, c'est un point faible pour une équipe comme l'OM»