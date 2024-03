Gasset - OM : Voici le jeu qui a réveillé le vestiaire !

Thomas Bourseau

A l’OM, c’est l’euphorie sous Jean-Louis Gasset qui reste sur cinq succès de rang depuis sa nomination fin février. Et la clé de cette belle union collection reposerait notamment sur les mises au vert et les parties endiablées… d’Uno selon Quentin Merlin !

Jean-Louis Gasset a débarqué à l’OM, au pied levé, le mardi 20 février dernier dans le cadre de la succession immédiate et par intérim de Gennaro Gattuso. Depuis, carton plein pour l’Olympique de Marseille avec cinq victoires en autant de rencontres pour les hommes de Gasset.

«Il apprend à nous découvrir par les jeux de société»

Mais comment expliquer une telle différence en si peu de temps entre la fin de l’ère-Gattuso et les débuts de Gasset ? Pour Prime Video Sport dimanche, dans le cadre de la victoire de l’OM face au FC Nantes (2-0), Quentin Merlin est passé aux aveux. « Les jeux de société ? (Rires) On a mis ça en place pour la vie de groupe. Pour que tout le monde se sente concerné parce qu’il y a eu des nouveaux comme moi. Comme le coach veut aussi nous découvrir, il apprend à nous découvrir par les jeux de société, il apprend sur le terrain quand on parle avec lui. Ça lui permet aussi de mieux nous connaître ».

Le Uno pour ressouder l’OM : «on va dire que c’est rigolo»