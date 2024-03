Arabie Saoudite : Coup de théâtre pour la vente de l’OM ? Il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Toujours rien à l'horizon en ce qui concerne la vente de l'OM. Dans la presse espagnole, Pablo Longoria a encore démenti les rumeurs sur une potentielle arrivée de l'Arabie Saoudite. Mais aucune déclaration ne fera changer d'avis Thibaud Vézirian. Le journaliste persiste et signe : Frank McCourt a déjà acté la vente du club marseillais.

Cela fait plus de quatre ans que la rumeur sur une possible vente de l'OM pollue l'actualité marseillaise. Questionné à plusieurs reprises sur la véracité de cette information, Frank McCourt a démenti. Même son de cloche chez Pablo Longoria qui évoque une tentative de « déstabilisation » dans les colonnes d' As . Mais pour Thibaud Vézirian, ce dossier traîne en longueur pour de nombreuses raisons, qu'il a énuméré lors d'un live Twitch.

Vente OM - Arabie Saoudite : Le boss se fait rembarrer https://t.co/RiCpbNiWjX pic.twitter.com/100gVTM78p — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

« On est dans un bazar incroyable »

« Comme je vous le dis depuis des mois, le deal « club » est réalisé, il est ok. C’est tout le reste autour qui posait des problèmes. On est très clair là-dessus (…) Si l’officialisation n’est toujours pas arrivée, c’est lié à des problèmes de politique locale, de politique nationale et internationale. On est dans un bazar incroyable au point que même McCourt s’en est lassé. Lui, il est porté disparu et n’a plus parlé, oralement, du sujet depuis un an et demi. C’est inconcevable qu'un dirigeant comme lui ne s'exprime pas » a déclaré le journaliste.

« Le deal est déjà acté »