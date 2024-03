Mercato - PSG : Il annonce le plan avec Mbappé !

Hugo Chirossel

Alors qu’il a acté son départ à la fin de la saison, Kylian Mbappé n’est plus un titulaire indiscutable au PSG. Dimanche dernier, Luis Enrique a décidé de le laisser sur le banc au coup d’envoi de la rencontre face au Stade de Reims (2-2). Selon Antoine Kombouaré, cela ne pourrait être en réalité qu’un moyen de le préserver pour les échéances importantes qui attendent le club de la capitale.

Remplacé à la 65e minute contre le Stade Rennais (1-1), puis à la mi-temps sur la pelouse de l’AS Monaco (0-0), Kylian Mbappé était sur le banc dimanche, au coup d’envoi de la rencontre entre le PSG et le Stade de Reims (2-2). Un choix de Luis Enrique qui fait beaucoup parler, mais que valide Antoine Kombouaré.

« Je prépare l'avenir et dans le même temps mon joyau je le préserve »

Désormais consultant pour Prime Vidéo , l’ancien entraîneur du PSG a affirmé qu’il adopterait la même gestion de Kylian Mbappé. Selon lui, c’est également un moyen pour Luis Enrique de préserver l’international français. « En tant qu'entraîneur, il y a ce qu'il dit et ce qu'il fait. Le message qu'il fait passer, peut-être, c'est "je prépare l'avenir et dans le même temps mon joyau je le préserve et je le fais jouer les grands matches en Ligue des champions et en Coupe de France" », a déclaré Antoine Kombouaré, dans un entretien accordé à L’Équipe .

« Mbappé n'a qu'une idée, c'est sortir par la grande porte »