Un deal historique est bouclé, le PSG est battu !

Il y a quelques années, le PSG a signé un contrat historique à plus d'1 milliard d'euros avec Nike. Le club de la capitale est entré dans une nouvelle dimension au niveau du sponsoring, ayant également bouclé des deals avec Qatar Airways et GOAT récemment. Mais malgré cela, deux autres équipes devanceraient la formation parisienne.

En 2019, le PSG bouclait « le plus important contrat de sponsoring de son histoire » en signant un nouvel engagement long terme avec Nike . Alors qu’il ne recevait que 25M€ de la marque au Swoosh, le PSG en perçoit désormais 80M€ par saison. L’accord entre le pensionnaire de la Ligue 1 et la firme américaine court jusqu’en 2032. Au total, les Rouge-et-Bleu devraient toucher un peu plus d’1,1 milliard d’euros grâce à ce contrat. Si l’on rajoute son engagement avec Qatar Airways qui rapporte 70M€ par an, et celui avec GOAT qui ramène 18M€ annuels, le PSG touche 168M€ par saison grâce à son maillot comme le rapporte MARCA .

Le Real Madrid surclasse le PSG

Mais malgré ces deals colossaux, le PSG n’est pas premier dans le classement des maillots qui rapportent le plus à leurs clubs. Sur la première marche du podium, on peut retrouver le Real Madrid. Grâce à son partenariat avec Adidas , le club madrilène touche 120M€ par année. À cela, il faut ajouter les 70M€ de Fly Emirates , qui fait grimper le total à 190M€. Et un autre club se trouve devant le PSG.

Le FC Barcelone devance également les Parisiens