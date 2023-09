Le PSG change tout, c’est validé !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a opéré des changements majeurs en interne. En plus du départ de Christophe Galtier, remplacé par Luis Enrique, la direction parisienne a totalement changé sa mentalité dans son recrutement. Le club de la capitale ne mise plus sur les stars mais sur des joueurs impliqués dorénavant. Dans cette optique, Nasser Al-Khelaïfi a laissé filer Neymar, Lionel Messi et Sergio Ramos cet été. Les supporters du PSG ont d’ailleurs validé cette révolution si l’on en croit Luis Enrique.

Les supporters du PSG ont bluffé Luis Enrique

« Je ne suis pas inquiet dans l’absolu. Ce qui m’a surpris, c’est surtout l’attitude de nos supporters, qui perdaient 3 à 1 et ont passé 96 minutes à nous encourager, à nous aider. Chapeau ! Mardi, nous serons meilleurs, c’est sûr. Nous ferons face à une équipe très difficile à jouer, de très haut niveau, mais nous sommes optimistes » a expliqué l’entraîneur du PSG en conférence de presse après la défaite contre l’OGC Nice ce vendredi soir (3-2).

«Je crois surtout que les supporters perçoivent l’attitude des joueurs»