Mbappé au cœur d’un problème au PSG ? Luis Enrique met les choses au clair

Ce vendredi, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes contre l’OGC Nice (2-3), et ce malgré le nouveau doublé de Kylian Mbappé, qui totalise désormais sept réalisations en Ligue 1. Seuls trois buts n’ont pas été inscrits par le numéro 7 cette saison au PSG, de quoi amener Luis Enrique à répondre sur une éventuelle « Mbappé dépendance » dans la capitale.

Le PSG a bien pensé pouvoir arracher le point du match nul après la réduction du score de Kylian Mbappé à la 87e minute de jeu vendredi, mais c’est bien l’OGC Nice qui est reparti du Parc des Princes avec les trois points (2-3). Les Aiglons ont pu compter sur un Terem Moffi en grande forme pour s’imposer, le Nigérian étant l’auteur d’un doublé, tandis que Kylian Mbappé a lui aussi trouvé le chemin des filets à deux reprises, portant déjà son total de buts à sept cette saison.



Mbappé a marqué 7 des 10 buts du PSG en Ligue 1

Après cinq journées, Kylian Mbappé compte donc sept réalisations au total, lui qui n’avait pas pris part au premier match du PSG contre Lorient (0-0) avant de débuter la rencontre face à Toulouse (1-1) sur le banc. Seuls trois buts n’ont pas été inscrits par le capitaine de l’équipe de France cette saison à Paris, de quoi amener Luis Enrique à répondre sur une éventuelle « Mbappé dépendance » à laquelle l’entraîneur du PSG ne croit pas.

« Mbappé marquera toujours, c’est dans son ADN. Et les autres marqueront aussi »