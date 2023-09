Jackpot à 1 milliard d’euros confirmé pour le PSG !

Pierrick Levallet

L'histoire d'amour entre le PSG et Nike est partie pour durer. Équipée par la firme américaine depuis 1989, le club de la capitale a signé un nouveau contrat longue durée avec la marque au Swoosh en 2019. La formation parisienne devrait d'ailleurs toucher un total d'un peu plus de 1,1 milliard d'euros à l'issue de cet engagement.

Un gros jackpot attend le PSG avec Nike

Comme le rapporte MARCA , le PSG toucherait près de 80M€ par saison grâce à son partenariat avec Nike. Ses lignes de vêtements figureraient d’ailleurs parmi les plus vendues au monde, notamment grâce à son accord avec Air Jordan . Le club de la capitale a signé ce contrat en 2019 et l’engagement dure jusqu’en 2032. Au total, le PSG devrait toucher un peu plus de 1,1 milliard d’euros grâce à ce sponsoring.

«Cet accord représente une étape très importante»