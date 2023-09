Le PSG touché par un drame, le boss est passé à l'action

Benjamin Labrousse

Le 28 mai dernier, le gardien du PSG Sergio Rico était victime d’un grave accident de cheval aux alentours de Séville. Plongé dans le coma, le portier espagnol s’était finalement réveillé le 19 juin dernier. Un choc qui avait profondément ému le club de la capitale. Ce vendredi, le président Nasser Al-Khelaïfi est d’ailleurs parti rendre visite au joueur de 30 ans.

3 juin 2023. Le PSG alors déjà sacré champion de France accueille Clermont dans le cadre de la 38ème et dernière journée de Ligue 1. Si ce soir-là, Paris s’est incliné (2-3) à domicile, les Parisiens et l’ensemble du club avaient la tête ailleurs, ; car quelques semaines plus tôt, Sergio Rico était plongé dans le coma après un grave accident de cheval en Espagne.

C'est terminé, cet ancien du PSG va faire son retour https://t.co/T5cUuNPR3t pic.twitter.com/gwTtdrgpdy — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

L’état de santé de Sergio Rico s’est amélioré

Heureusement, l’état de santé du gardien du PSG s’est amélioré depuis. Sorti du coma le 19 juin dernier, Sergio Rico avait pu finalement quitter son hôpital à Séville le 18 août. Toujours en phase de récupération après son terrible accident fin mai, le joueur désormais âgé de 30 ans a reçu la visite du président parisien ce vendredi.

Nasser Al-Khelaïfi a rendu visite à Sergio Rico