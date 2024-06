Un buteur signe au PSG, sa femme craque

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé l'été dernier au PSG, Marco Asensio a vécu une année 2023 riche en émotions, marquée notamment par son mariage avec l'influenceuse Sandra Garal. Mais selon certains médias espagnols, rien ne va plus entre les deux tourtereaux, notamment depuis le transfert du joueur à Paris. Le couple traverserait une grosse crise en raison notamment de la distance.

Arrivé en provenance du Real Madrid lors du dernier mercato estival, Marco Asensio était loin de son meilleur niveau cette saison. Perturbé par quelques blessures, le joueur du Real Madrid n'a rien pu faire face à la concurrence monstre, qui existe au PSG. Mais malgré un temps de jeu limité, Asensio n'a pas boudé son plaisir cette saison. Lors d'un entretien accordé au média du club il y a quelques jours, l'international espagnol avait évoqué sa fierté de porter le maillot bleu et rouge.

Asensio heureux au PSG

« Je suis très heureux d’être ici, de vivre tout ça. Mais je ne veux pas m’arrêter là. Je veux continuer à accomplir beaucoup de choses. C’est ma première année au PSG et j’en veux plus. Je veux réaliser des choses qui n’ont jamais été faites ici. Je veux écrire l’histoire ici. C’est un club très bien organisé, un très grand club, le plus grand de France et l’un des plus grands d’Europe. Mais c’est aussi une grande responsabilité d’être ici. Nous devons être à la hauteur » avait confié Asensio.

De l'eau dans le gaz dans le couple Asensio ?