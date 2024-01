Révolution au PSG, Luis Enrique a transformé ce flop

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Carlos Soler est passé totalement à côté de sa première saison à Paris. Alors que Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier, l'international espagnol a un nouveau coup à jouer au Parc des Princes. Repositionné en tant que latéral droit, le milieu de terrain de formation est parti pour être titulaire pendant l'absence d'Achraf Hakimi, qui dispute la CAN 2024 avec le Maroc.

Lors de l'été 2022, le PSG a bouclé la signature de Carlos Soler pour renforcer son secteur offensif. Toutefois, l'international espagnol n'a pas du tout réussi à obtenir les bonnes grâces de Christophe Galtier à Paris durant sa première saison.

Soler a vécu un cauchemar en 2022-2023

Barré par une concurrence XXL en 2022-2023, Carlos Soler a eu très peu de temps de jeu sous la houlette de Christophe Galtier au PSG. Et lorsqu'il était utilisé, le milieu offensif de 27 ans ne réalisait pas de grosses performances. Mais avec l'arrivée de Luis Enrique au PSG, Carlos Soler peut espérer avoir un meilleur avenir en terres parisiennes.

Un nouveau poste qui change tout pour Soler ?