PSG : Une star déclenche une grosse polémique !

Le 18 décembre dernier, alors que le PSG se déplaçait sur la pelouse de l’AS Monaco, une action a fait polémique. Wilfried Singo a violemment percuté Gianluigi Donnarumma, qui a fini le visage ensanglanté. Même pas averti, le latéral ivoirien s’est rapidement excusé envers le gardien italien, alors que la décision de François Letexier a déclenché une grosse polémique.

Un choc extrêmement violent. Si le PSG s’est brillamment imposé sur la pelouse de l’AS Monaco (2-4) le 18 décembre, Paris aurait pu perdre Gianluigi Donnarumma pour un long moment. Et pour cause, en première période, le numéro 99 a été percuté de plein fouet par Wilfried Singo. La décision de l’arbitre François Letexier de ne pas exclure, ni-même d’avertir le Monégasque en a choqué plus d’un.

« L’image fait peur »

« Je ne sais pas si l’arbitre était mal placé, mais il fallait que la VAR soit appelée, il faut protéger les joueurs. Dans une situation comme celle-ci ne pas mettre rouge, c’est fort. L’image fait peur », déclarait ainsi le capitaine du PSG Marquinhos après la rencontre, alors que Singo lui, s’est rapidement excusé. Auprès de l’Equipe, l’ancien arbitre Saïd Ennjimi s’est plaint notamment de la VAR sur cette situation.

La blessure de Donnarumma déclenche une polémique sur l’arbitrage

« Pour moi, ça vaut rouge direct. Singo, comme Harit, ne voulaient sans doute pas faire mal mais leur pied s'est trouvé là où il ne devait pas se trouver. Pourquoi les arbitres du VAR, qui étaient intervenus contre Harit, ne viennent pas aider M. Letexier là ? ». « Pas de rouge ? », écrivait quant à lui le portier du LOSC Lucas Chevalier sur Instagram. Une action qui n’a pas non plu à l’ancien gardien Grégory Coupet : « Donc ça c’est permis ? Même l’arbitrage vidéo n’a rien dit… Arrêtez de sortir en croix, chers gardiens redevenez les patrons de votre surface de réparation. Comme disait mon père « il vaut mieux faire le boucher plutôt que le veau », a écrit l’ancien de l’OL sur X.