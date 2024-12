PSG : Un médecin met en garde Donnarumma !

Jean de Teyssière

Face à l’AS Monaco, Gianluigi Donnarumma a été contraint de quitter la pelouse à la 20ème minute de jeu suite à un violent choc avec Wilfried Singo. Le visage en sang après avoir heurté la semelle du défenseur monégasque, le portier italien a dû subir une dizaine de points de suture. Mais un médecin a mis en garde Donnarumma sur d’éventuelles autres séquelles.

Consultant santé pour RMC Sport, le docteur Alain Ducardonnet revient en détails sur la blessure de Gianluigi Donnarumma, gardien du PSG: « C’est l’os malaire, celui qui est juste sous l'orbite, sous l'œil. De toute évidence, ça a frotté quasiment de l'oreille jusqu’au-dessus du nez. Le coup lui a fait tourner la tête brutalement donc ça veut dire qu'il faut vérifier les os de la face. Le point d’impact correspond à la zone où Dupont avait été touché. »

Donnarumma choqué ! Son intervention contre Singo a laissé des séquelles. Découvrez l'image qui fait le tour des réseaux ! 😱

➡️ https://t.co/37hy4JIdle pic.twitter.com/HUtLE0gTGq — le10sport (@le10sport) December 19, 2024

«Il faut vérifier que les cervicales n’ont pas souffert»

Mais Gianluigi Donnarumma n’est peut être pas totalement tiré d’affaire, comme l’explique le docteur Ducardonnet : « Je pense qu’il n’y aura rien parce que c’est vraiment de la surface. Mais il faut vérifier ça (les os du visage) et les cervicales. Comme le mouvement était un peu brutal en fonction de la position de la tête, il faut vérifier également que les cervicales n'ont pas souffert. Ça fait partie du bilan classique d’un trauma, - qui n’est pas un trauma crânien au sens où il n’y a pas de risque au cerveau - mais par rapport aux os de la face et des cervicales. »

«Les sportifs cicatrisent merveilleusement bien»

« Le reste va cicatriser. Une cicatrice ? Si les points de suture sont bien faits normalement, non. Il peut y avoir une toute petite cicatrice. Le souvenir que j’avais quand j’étais sur le Tour de France, c’est que les sportifs cicatrisent merveilleusement bien, poursuit le docteur. Comme ils sont hyper entraînés, ils ont un système immunitaire, un système de défense qui est particulièrement efficace et ils cicatrisent plus vite et souvent beaucoup mieux qu'une personne lambda. »