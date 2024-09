PSG : Un gros choc pour Ousmane Dembélé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Une nouvelle fois buteur face au Stade de Reims samedi lors du premier match nul du PSG cette saison, Ousmane Dembélé a profité d'avoir un peu de repos pour aller profiter de l'une des grandes affiches européennes du week-end. En effet, l'AC Milan a terrassé l'Inter (2-1) ans un match marqué par la présence de nombreux coéquipiers du Parisien en Equipe de France.

Souvent critiqué pour son manque de précision face au but, Ousmane Dembélé est l'un des hommes en forme du côté du PSG. L'ailier a déjà marqué plus de buts en championnat cette saison que la saison dernière, de quoi donner quelques satisfactions à Luis Enrique. Ce dernier lui a accordé deux jours de repos pour qu'il se rende à Milan et assiste au "Derby della Madonnina".

Dembélé a voyagé en Italie

Auteur de son 4ème but en Ligue 1 depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé a rejoint son coéquipier Bradley Barcola à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs, derrière Mason Greenwood. Comme le rapporte L'Equipe, il a décidé de s'octroyer un petit repos pour assister au derby entre l'Inter Milan et l'AC Milan. La victoire des Rossoneri à l'extérieur a permis de remettre les deux équipes à égalité en termes de points au classement de Serie A, en 6ème et 7ème place.

Dembélé a retrouvé des copains

Pour ce grand classique du football italien, Ousmane Dembélé avait également l'occasion de voir évoluer 5 de ses coéquipiers sur la pelouse. Tous titulaires, Benjamin Pavard et Marcus Thuram pour l'Inter ainsi que Mike Maignan, Théo Hernandez et Youssouf Fofana évoluent régulièrement en Equipe de France avec le Parisien.