PSG : Dembélé jubile après le départ de Mbappé ?

Sans Kylian Mbappé, certains joueurs du PSG pourraient obtenir plus de liberté dans le secteur offensif comme Bradley Barcola, mais aussi Ousmane Dembélé. Ce n'est pas pour rien si l'ancien membre du FC Barcelone obtient plus d'occasions de but en ce début de saison. Mais pour plusieurs observateurs, il ne parviendra jamais à faire oublier le nouveau membre du Real Madrid.

En l’absence de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé brille en ce début de saison, même si son incroyable raté face à Gérone en Ligue des champions a mis en lumière ses limites devant les cages. Mais cette action illustre le nouveau rôle de Dembélé au PSG, destiné à obtenir plus de liberté après le départ au Real Madrid de son compatriote.

Dembélé en électron libre ?

« C’est surtout devant le but qu’on l’attend. La seule différence, c’est qu’il a un autre rôle cette saison. Sans Mbappé, Dembélé est peut-être libéré d'un poids. Il est plus étincelant et apporte plus à l'équipe mais il ne va pas se transformer. Il ne faut pas attendre de lui qu'il devienne le buteur. Ce n'est pas lui va remplacer Mbappé avec ses 40 buts. Il va être dans un autre registre. Sans Mbappé, il peut évoluer, il peut marquer un peu plus de buts, mais il ne va pas se transformer » a confié Lionel Charbonnier, champion du monde en 1998.

Une qualité technique insuffisante ?

Pour Denis Charvet, Dembélé est trop limité pour faire oublier Mbappé au PSG. « Je n’y crois plus trop à Dembélé. A 27 ans, quand tu n’as pas la technique individuelle, tu ne peux pas l’acquérir du jour au lendemain. Il essaye, mais ce n’est pas parce qu’il essaye qu’il va y arriver. Ousmane Dembélé me frustre, c'est un gâchis. Ce n'est pas 15 buts qu'il doit mettre, mais 20-25 sur une saison. Parfois, tu le vois perdre 15 ballons durant les matches. Je reste sur ma faim. Il a du génie, mais je n’y crois pas trop » a déclaré l'ancien rugbyman sur RMC.