Ibrahimovic : Il lui annonce son transfert au PSG au téléphone

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après un premier énorme mercato à l'été 2011, marqué notamment par le transfert à 42M€ de Javier Pastore, le Qatar a frappé encore plus fort l'année d'après au PSG. En effet, le club de la capitale s'était même offert deux stars du Milan AC : Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic. Le Brésilien a d'ailleurs raconté une anecdote à ce propos, révélant qu'Ibra lui avait annoncé son arrivée à Paris au téléphone.

Coéquipiers au Milan AC de 2010 à 2012, Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic ont ensuite rejoint ensemble le PSG, où ils ont ensemble jusqu'en 2016, date du départ du Suédois. C'est donc le même été que le Qatar a acheté ces deux stars pour le club de la capitale. Thiago Silva aura été le premier à signer au PSG avant d'être imiter quelques jours plus tard par Ibrahimovic. Une signature donc le Brésilien était au courant depuis un moment...

Thiago Silva et l'appel d'Ibrahimovic

A l'occasion d'une interview pour le site du PSG, Thiago Silva a livré une anecdote concernant Zlatan Ibrahimovic avant qu'ils ne rejoignent le PSG à l'été 2012. L'actuel joueur de Fluminense a alors confié : « J’ai d’ailleurs une anecdote avec Zlatan : j'étais aux Jeux Olympiques, à Londres, et il m'appelle : "Thiago, c'est vrai que tu vas signer au Paris-Saint-Germain ?" ».

« Je vais à Paris aussi »

« Je lui réponds : "Oui, je viens de signer. J'ai passé les examens avec le docteur, à l’instant, à l'hôtel. Et après les Jeux Olympiques, je vais à Paris. Mais pourquoi tu me demandes ça ?". Et il me dit : "Parce que je vais à Paris aussi !". Et donc, après Milan, on s’est retrouvé de nouveau ensemble, à Paris. C'était magnifique de jouer avec lui pour le Paris Saint-Germain », a enchainé Thiago Silva, qui a donc appris le transfert de Zlatan Ibrahimovic au téléphone.