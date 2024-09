Ibrahimovic lâche le PSG, l’incroyable réaction du vestiaire dévoilée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos a vécu de nombreuses émotions sous le maillot parisien. L'un des plus forts mène à la pelouse de Stamford Bridge. En 2015, le club de la capitale avait retourné une situation bien mal embarquée pour venir à bout de Chelsea et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le défenseur brésilien s'en souvient.

Dans la liste des matches légendaires du PSG, le huitième de finale retour face à Chelsea en mars 2015 figure en bonne place. Ce jour-là, le club de la capitale avait arraché le match nul à Stamford Bridge grâce à un but tardif de Thiago Silva (2-2). Pourtant, le PSG évoluait à dix contre onze après l’expulsion de Zlatan Ibrahimovic en première période. Dans un entretien accordé aux médias du PSG, Marquinhos est revenu sur cette rencontre et sur les discussions animées dans le vestiaire.

Sans Zlatan, le PSG a vaincu

« Ça a été un match tellement difficile contre une équipe qu’on affrontait beaucoup à cette période. Je pense que ça a été important de montrer qu’on venait pour faire des choses importantes. Et je pense que toutes les prises de parole de tous les capitaines, de tous les leaders qui ont été dans le vestiaire ce jour-là ont été très importante. Ça nous a donné de la force. Ils nous ont motivés pour qu'on puisse jouer à dix en étant performants. Et on a réussi ! On n’a rien lâché jusqu'à la fin dernière minute, on a arraché cette qualification » a confié le capitaine du PSG.

« Un match très difficile »

Après cette qualification, la joie a été immense. « Je me rappelle de l'émotion et de la joie que ça a été après ce match-là. Moi, ce soir-là, je joue latéral droit et je pense que tout le monde a fourni des efforts dingues pendant ce match-là, pendant la prolongation en plus. Et ça a été vraiment un match très exigeant et un match très difficile, très éprouvant pour nous, comme une équipe, comme un groupe. Et le vestiaire, la causerie, ce jour-là, ça a été très important » a déclaré Marquinhos.