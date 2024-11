PSG : Un buteur de Luis Enrique affole le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour Randal Kolo Muani, l'aventure parisienne touche, peut-être, à sa fin. Le prochain mercato hivernal pourrait être l'occasion pour le PSG de le céder, mais aussi pour le joueur de retrouver du temps de jeu dans un grand championnat. A en croire la presse allemande, ça se bouscule déjà au portillon.

Randal Kolo Muani a vécu une nouvelle soirée délicate. Face au RC Lens, l’attaquant a passé l’intégralité de la rencontre sur le banc des remplaçants. Une nouvelle preuve, s’il en fallait, que Luis Enrique ne compte plus sur lui, même si le coach du PSG a refusé d’exclure son attaquant ce samedi. « Je compte sur tous mes joueurs. C’est mon idée en tant qu’entraîneur et je suis un entraîneur disposé à changer d’avis à tout moment en fonction de ce que je vois. Je ne me plains d’aucun joueur. » a déclaré le technicien espagnol.

Kolo Muani sur le départ

Mais la tendance n’est pas du tout à un retournement de situation, bien au contraire. Selon les informations de L’Equipe, confirmées par Sky Sports ce dimanche, Kolo Muani aurait de grandes chances de quitter le PSG cet hiver. Le joueur serait disposé à changer d’air pour relancer sa carrière.

Les premières offres arrivent

Malgré son faible temps de jeu en Ligue 1, plusieurs équipes seraient déjà venues aux renseignements selon Sky Sports. De nombreux clubs de Premier League, dont les noms n’ont pas filtré, auraient formulé des offres de prêt avec option d’achat. Reste à savoir si le PSG sera sensible à ces propositions.