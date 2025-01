PSG : Riolo annonce la fin d’un attaquant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une nouvelle fois remplaçant au coup d’envoi du choc face à Manchester City mercredi soir, Gonçalo Ramos a été décisif en inscrivant le quatrième et dernier but du PSG. Et malgré cette belle entrée en jeu du Portugais, Daniel Riolo estime qu’il ne retrouvera plus jamais son statut de titulaire au PSG.

Alors que le PSG a déboursé pas moins de 65M€ la saison dernière pour recruter Gonçalo Ramos (23 ans), le buteur portugais peine à retrouver une place de titulaire dans le onze de Luis Enrique depuis son retour de blessure. Il faut dire que le coach espagnol du PSG préfère généralement opter pour la présence d’un faux neuf, et cela s’est confirmé mercredi soir contre Manchester City (victoire 4-2), puisque Ramos est entré à l’heure de jeu avant d’inscrire le 4e et dernière but du PSG.

Le PSG pourrait enfin tourner la page ! 💰 Découvrez comment le mercato pourrait leur rapporter bien plus que prévu.

➡️ https://t.co/0lAo0fb6cj pic.twitter.com/eIMP5qoVj0 — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 23, 2025

« Un grand professionnel »

Interrogé en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique s’est confié sur l’épineux cas Ramos au PSG : « Je tiens Gonçalo Ramos et tous les joueurs de l'équipe en haute considération. C’est un grand professionnel qui donnera son maximum dans n’importe quel moment de n’importe quel match (…) Personne ne va se relâcher ou penser que sa place de titulaire est fixe. Jouer dans une équipe comme le PSG doit être très difficile. Nous voulons des joueurs qui ne se rendent jamais, dans l’esprit de Gonçalo Ramos ou de Lucas Hernandez qui rentre pour les dernières minutes comme si c’était le dernier match de sa carrière », a expliqué l’entraîneur espagnol du PSG.

« Il ne sera plus jamais titulaire »

Mais de son côté, Daniel Riolo annonce la fin du statut de titulaire pour l’international portugais au sein du PSG : « Gonçalo Ramos ne sera plus jamais titulaire maintenant. C’est clair et net. Il sera un joker », a lâché l’éditorialiste en direct dans l’After Foot sur RMC Sport après la rencontre. Voilà qui est clair.