PSG : Problème avec Luis Enrique ? Il dit tout

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de la saison, le PSG est pointé du doigt pour son manque d’adresse devant les buts, notamment en Ligue des Champions. Au sortir d’une nouvelle contre-performance face à l’Atlético de Madrid ce mercredi soir, Luis Enrique a affirmé que ses joueurs n’étaient pourtant pas bridés par ses consignes tactiques, comme celle de ne pas frapper de loin.

Une fois de plus cette saison, le PSG aura eu beaucoup de mal face à un bloc bas. Opposé à l’Atlético de Madrid ce mercredi soir en Ligue des Champions, le club de la capitale a certes manqué de réussite, mais a également eu du mal à contourner le bloc des Colchoneros, bien en place.

Mercato - PSG : Son transfert a choqué, il s’en frotte les mains ! https://t.co/WP2QfKbxLn pic.twitter.com/8Gb4Rh6KFK — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Le PSG en difficulté face aux blocs bas ?

Comme en Ligue 1, le PSG est souvent opposé à des défenses très basses. L’une des solutions afin de déjouer ce piège pourrait être de frapper de loin. Un domaine dans lequel Paris tente beaucoup moins que la saison dernière. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une consigne de sa part.

« Il n'y a pas de consignes sur le fait de ne pas tirer »

« Tous ont une obligation. Si on veut résoudre la situation en tant qu'équipe, ce n'est pas une question des attaquants ou des milieux. Tous ont le même travail et la directive est la mobilité. Il faut rentrer dans la surface avec plusieurs joueurs. Nous sommes l'une des équipes qui a le plus de joueurs qui rentrent dans la surface. On travaille pour ça. Cela fait partie du foot qu'il y ait des hauts et des bas. Il n'y a pas de consignes sur le fait de ne pas tirer », a lâché l’entraîneur du PSG.