PSG - Polémique : Insultes, racisme... l'UEFA a rendu son verdict dans le dossier du 4e arbitre !

Publié le 11 février 2021 à 15h45 par La rédaction

Deux mois après les incidents qui avaient interrompu et reporté la rencontre entre le PSG et Istanbul Basaksehir, l'UEFA aurait pris la décision de ne prendre aucune mesure disciplinaire contre Sebastian Coltescu, le quatrième arbitre accusé d'avoir proféré des propos racistes.

8 décembre 2020. Dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir a été interrompue après une dizaine de minutes de jeu. Sebastian Coltescu, quatrième arbitre, aurait alors proféré des propos supposément racistes envers un membre du staff de Basaksehir, Pierre Achille Webo. Un acte qui a poussé les acteurs à quitter la pelouse et qui a fait réagir jusque dans les plus hautes sphères administratives, à tel point que le président turc Recep Tayyip Erdoğan ainsi que le gouvernement français avaient réagi. À l'époque, le principal concerné s'était excusé pour le malentendu, ce qui n'avait pas empêché Webo de porter pliante contre lui, et l'UEFA avait ouvert une enquête disciplinaire, dont les résultats viennent d'être publiés.

Aucune sanction pour l'arbitre ?