PSG - Malaise : Pochettino envoie un message très fort à Donnarumma !

Publié le 13 septembre 2021 à 20h45 par La rédaction

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de Gianluigi Donnarumma. Interrogé sur son nouveau gardien, qui est en concurrence avec Keylor Navas, Mauricio Pochettino n'a pas tari d'éloges à son égard.

Gianluigi Donnarumma va-t-il prendre la place de Keylor Navas dans les cages parisiennes ? Recruté par le PSG en étant libre, le gardien italien est parti du Milan AC, pour avoir un nouveau défi. Samedi dernier, Gianluigi Donnarumma a joué son premier match sous les couleurs du PSG contre Clermont, et a réussi a gardé sa cage inviolée. Mercredi soir, le gardien italien pourrait aussi débuter son aventure en Ligue des Champions contre Bruges. Et en attendant de trancher entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma pour le prochain rendez-vous du PSG, Mauricio Pochettino s'est enflammé au sujet de l'Italien.

«Donnarumma est l’un des meilleurs gardiens du monde»