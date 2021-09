Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse pression en interne avec l’arrivée de Donnarumma !

Publié le 13 septembre 2021 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 13 septembre 2021 à 8h19

En décidant de faire venir Gianluigi Donnarumma gratuitement cet été, le PSG savait qu’il aurait une épineuse concurrence à gérer avec Keylor Navas. Et le staff de Mauricio Pochettino, à deux jours de la reprises de la Ligue des Champions, est en plein dedans…

Samedi, pour la réception de Clermont au Parc des Princes (4-0), Gianluigi Donnarumma disputait son tout premier match sous les couleurs du PSG après son arrivée au cours du mercato estival. Le gardien italien de 22 ans, qui semble donc représenter l’avenir à ce poste dans la capitale, évoluait néanmoins dans l’ombre de l’irréprochable Keylor Navas depuis le début de la saison. Une concurrence XXL qui donne déjà des maux de tête au PSG…

Le staff de Pochettino hésite entre Navas et Donnarumma