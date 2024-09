PSG : Pari déjà réussi pour Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Certes, Kylian Mbappé n’est plus de la partie, lui qui s’en est allé du côté du Real Madrid. Néanmoins, le réalisme du PSG ne s’en retrouve pas amoindri, au contraire. D’ailleurs, au vu des récents propos tenus par Luis Enrique, il se pourrait bien que le Paris Saint-Germain soit sur la bonne voie et que l’entraîneur parisien soit sur le point de rafler le jackpot.

Le PSG va-t-il réussir à être décisif sans Kylian Mbappé parti au Real Madrid lors du mercato estival ? C’était la grande interrogation de l’été et force est de constater que sur ce début de saison, tout va bien pour le Paris Saint-Germain. Et ce n’est pas Luis Enrique qui affirmera le contraire.

«Le jeu se rapproche de plus ne plus de ce que je veux mettre en place»

En interview pour PSG TV avant la conférence de presse de jeudi, précédant la victoire parisien sur le Stade Rennais vendredi soir (3-1), Luis Enrique tenait le message suivant. « Tout va bien depuis la saison passée avec une évolution. Le jeu se rapproche de plus ne plus de ce que je veux mettre en place. Je suis très content et satisfait ».

Le PSG affole les compteurs en Ligue 1 !

Depuis le coup d’envoi de la saison 2024/2025 de Ligue 1, le PSG reste invaincu en six journées avec cinq victoires et un match nul concédé la semaine dernière face au Stade de Reims (1-1). Sur cinq de ses six matchs de championnat, le Paris Saint-Germain a inscrit au moins 3 buts, à savoir 2 de plus que n’importe quelle équipe du top 5 européen comme l’annonce le compte X Paris SG Infos. Pour la troisième fois des quatre dernières saisons, le PSG est invaincu lors de ses six premières sorties de Ligue 1. Rien que ça, l’entraîneur Luis Enrique peut donc jubiler en attendant le premier gros test européen de la saison du Paris Saint-Germain mardi prochain à l'Emirates Stadium face à Arsenal pour le 2ème match de la saison régulière de la Ligue des champions.