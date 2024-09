PSG - OM : Quand Nicolas Sarkozy s’invite dans le vestiaire

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce n’est pas un secret, Nicolas Sarkozy est un grand fan du PSG. Même quand il était président de la République, il avait du mal à s’en cacher. En privé, il ne laissait d’ailleurs aucun doute sur son affection pour le club de la capitale. C’est ainsi que Sarkozy n’hésitait d’ailleurs pas à aller dans le vestiaire lors des Classiques face à l’OM.

Alors qu’on lui prête notamment un rôle dans le rachat du PSG par le Qatar, Nicolas Sarkozy est régulièrement aux premières loges au Parc des Princes. Directement à côté de Nasser Al-Khelaïfi, l’ex-président de la République est là en tant que fan du club de la capitale. Une passion que Sarkozy montrait en coulisses quand il était à la tête de la France.

« Sarkozy est un vrai amoureux du PSG »

C’est Jérôme Rothen, ex-joueur du PSG, qui a raconté cette anecdote à propos de Nicolas Sarkozy et de ses visites dans les vestiaires lors des Classiques. Sur RMC, il a expliqué : « Tout le monde sait que Nicolas Sarkozy est un vrai amoureux du PSG. Il a été un grand supporter du PSG et il ne l’a jamais caché ».

« Il venait dans les vestiaires avant les PSG-OM »

« Même quand il était président et qu’il devait montrer une certaine objectivité, je peux te dire et je l’ai vécu, il venait dans les vestiaires avant les PSG-OM et il nous faisait bien sentir qu’il était pour le PSG plutôt que pour l’OM. Mais c’est comme Macron aujourd’hui. Il est grand supporter de l’OM et ça ne dérange personne », a enchainé l’ex-joueur du PSG.