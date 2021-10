Foot - PSG

PSG : Messi, Ramos, Neymar… Le gros aveu de Marquinhos !

Publié le 24 octobre 2021 à 16h15 par H.G.

Alors qu’il a la chance d’être le capitaine de Sergio Ramos, Leo Messi ou encore Neymar, Marquinhos ne cache pas qu’il vit en plein rêve au PSG.

Arrivé au PSG en 2013, Marquinhos a peu à peu gravi les échelons pour devenir l’un des cadres du club de la capitale. Surtout, à la suite du départ de Thiago Silva à l’été 2020, l’international brésilien a pris sa succession en tant que capitaine. Ainsi, il occupe désormais cette fonction et a la lourde tâche de diriger des joueurs tels que Leo Messi, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Sergio Ramos. Et le moins que l’on puisse dire est que Marquinhos ne boude pas son plaisir à ce sujet.

«Jamais je n'aurais imaginé devenir capitaine d'une équipe pareille»