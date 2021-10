Foot - PSG

PSG : OM, Classique... Kylian Mbappé reçoit un avertissement clair à Marseille !

Publié le 24 octobre 2021 à 17h45 par La rédaction

Très attendu pour le premier Classique de la saison, Kylian Mbappé a été prévenu par l'un de ses adversaires. Amine Harit a affirmé qu'il n'allait pas hésiter à être agressif sur le terrain contre son ami si nécessaire.

Ce dimanche, l’OM recevra le PSG au Stade Vélodrome pour le premier Classique de la saison. La rencontre est très attendue par les fans et s’annonce particulièrement électrique. Afin d’éviter tout débordement, la préfecture de Police des Bouches du Rhône a annoncé l’interdiction de rassemblement de supporters marseillais dans certains arrondissements de Marseille sur son compte Twitter . Côté joueurs, Kylian Mbappé est une nouvelle fois très attendu pour l’un des matchs les plus importants du PSG de façon générale. Et l’un de ses futurs adversaires l’a d’ores et déjà prévenu.

«S’il faut lui mettre un bon petit coup pour récupérer le ballon, je ne me gênerais pas»