PSG : Messi, Neymar... Galtier lâche un gros aveu sur Mbappé

Neymar et Lionel Messi absents, le PSG n'a pas existé face au RC Lens ce dimanche. Le surprenant club nordiste est parvenu à contrecarrer les plans de Christophe Galtier, qui avait, une nouvelle fois, fait confiance à Kylian Mbappé. L'international français est apparu discret lors de cette rencontre. Mais pour le technicien, l'absence de ses deux coéquipiers n'y est pour rien.

Première défaite de la saison pour le PSG. Le club parisien s'est incliné face à son dauphin le RC Lens (3-1), qui se rapproche de son adversaire du soir au classement. Pour ce choc, Christophe Galtier a dû se passer des services de Neymar, suspendu, et de Lionel Messi, dont le retour à Paris est attendu ce mardi. Présent en conférence de presse après la rencontre, Christophe Galtier a affiché sa déception après cette défaite.

Galtier déçu après le RC Lens

« Évidemment que ce n’était pas l’objectif prioritaire de rester invaincu toute la saison. Il n’y avait pas de pression particulière sur le fait de trébucher un jour ou un autre. C’est arrivé ce soir et l’adversaire le mérite. Nous n’avons pas été bons. Ça n’a jamais été un objectif défini par qui que ce soit, ni moi, ni la direction du club ni les joueurs. Ce n’est pas tant la défaite qui fait mal mais le fait que l’équipe ne se soit pas exprimée » a déclaré l'entraîneur du PSG.

Mbappé esseulé ce dimanche

Le technicien s'est arrêté sur la prestation de Kylian Mbappé, discret sur son côté gauche ce dimanche. « Kylian a fait beaucoup d’efforts, même à 3-1 il a montré un très bon état d’esprit. Malheureusement, il n’a pas réussi à faire la différence parce qu’en face, ça a bien défendu. Ils se sont bien regroupés devant la surface, donc il y avait de moins en moins d’espaces. Face à des blocs bas et un adversaire qui a l’avantage au score, il faut avoir beaucoup de talent et de justesse technique » a lâché Galtier.

« Il n’y a pas d’excuse à avoir »