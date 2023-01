PSG : Après avoir insulté Mbappé, il reçoit un avertissement de… Unai Emery !

Arthur Montagne

Au cœur des critiques après son comportement à l’égard de Kylian Mbappé suite au titre de champion du monde de l’Argentine, Emiliano Martinez est attendu de pied ferme à Aston Villa. Unai Emery lui met effectivement une énorme pression. Le technicien espagnol espère que son portier sera concentré sur son club.

La fête est finie ! Après avoir célébré le titre de champion du monde de l'Argentine dans la démesure et la polémique, Emiliano Martinez fait son retour en club. Sous le feu des critiques, le portier, élu meilleur gardien de la Coupe du monde, est très attendu par Unai Emery qui espère qu'après son comportement à l'égard de Kylian Mbappé, Emiliano Martinez saura mettre son énergie à disposition d'Aston Villa.

Équipe de France : Après ses insultes à Mbappé, voilà la nouvelle provocation d’Emiliano Martinez https://t.co/cstiIKmZmZ pic.twitter.com/3iwPxtXrC1 — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

«On doit en parler»

Ainsi, il y a quelques jours, Unai Emery prévenait Emiliano Martinez : « Nous sommes très fiers de lui, il a gagné la Coupe du monde avec son équipe nationale. Il a été formidable, les fans d’Aston Villa doivent être fiers de lui. Il revient la semaine prochaine. Quand vous ressentez une grosse émotion, c’est difficile de se contenir, mais je vais parler avec lui la semaine prochaine à propos des célébrations et du respect. Là, il est dans son pays. Il sera bientôt avec nous et cela sera notre responsabilité. On doit en parler »

«J’espère qu’il sera à 100% concentré pour Villa»