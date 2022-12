PSG : Après Mbappé et Neymar, Galtier rend hommage à Pelé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Jeudi soir, Pelé est décédé à l’âge de 82 ans des suites d’un cancer qu’il traînait depuis un long moment. Une pluie d’hommages tombe depuis l’annonce de la nouvelle. Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, a lui aussi eu des mots forts au moment d’évoquer la légende brésilienne.

Après avoir passé des semaines à l’hôpital, Pelé nous a quittés jeudi soir, à l’âge de 82 ans. Une perte immense pour le football qui voit s’envoler le seul joueur à avoir remporté à trois reprises la Coupe du monde. Depuis que la nouvelle a été diffusée, les hommages s’enchaînent.

« Son héritage ne sera jamais oublié »

Kylian Mbappé, qui avait eu l’occasion de le rencontrer, a posté un message. « Son héritage ne sera jamais oublié », a écrit l’attaquant du PSG. « Il est parti, mais sa magie restera. Pelé est éternel ! », a posté Neymar qui était très proche de la légende brésilienne.

« Il était aimé du monde entier »