PSG : Messi insulté, «le cirque continue»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé au PSG en août 2021, Lionel Messi a déçu les supporters parisiens. Alors que son aventure parisienne touche à sa fin, le joueur argentin n'a pas été épargné par les fans après son aller-retour en Arabie Saoudite. Au micro de RMC, Daniel Riolo a déploré la compassion de certains observateurs à l'égard du champion du monde.

Son départ serait acté. En fin de contrat au PSG jusqu'en juin prochain, Lionel Messi aurait donné son accord à Al-Hilal, club basé en Arabie Saoudite. Alors que son aventure touche à sa fin, l'heure du bilan est arrivée pour le champion du monde. Et pour certains supporters, sa trace parisienne pourrait vite être effacée. Le public du Parc des Princes attendait plus d'un septuple Ballon d'Or, qui espérait remporter une nouvelle Ligue des champions au PSG. Aujourd'hui persona non grata , Messi a été insulté par les fans réunis devant la Factory, le siège de la formation parisienne, mercredi dernier. « Messi hijo de puta» ont scandé les supporters. Des chants, qui ont choqué en Espagne, mais aussi en Argentine.

PSG - Messi : Un plan machiavélique est dévoilé https://t.co/NcijbMr5Du pic.twitter.com/0f3HKsusw5 — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

« Quand ça arrive au PSG, on dit que ce n’est pas bien »

Pour Daniel Riolo, Messi ne doit pas échapper aux critiques, malgré son palmarès XXL et sa place dans l'histoire du football. « Tellement de gens ont dit que Messi était intouchable. Certains consultants aussi, il faudrait qu’ils m’expliquent. Messi a été insulté par les supporters du Barça après le 2-8 contre le Bayern. Mais quand ça arrive au PSG, on dit que ce n’est pas bien, surtout quand ça vise Messi » a déclaré le chroniqueur au micro de RMC.

« Il n’a rien fait au PSG »