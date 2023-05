Le PSG fait une erreur monumentale, un coup de gueule est poussé

Benjamin Labrousse

Le PSG est réputé pour être l’un des meilleurs centres de formation au monde. De nombreux joueurs comme Kingsley Coman, Christopher Nkunku, ou encore Adrien Rabiot ont débuté leur carrière au sein du club de la capitale. Mais à Paris, la gestion parfois calamiteuse de ses titis a souvent été pointée du doigt. Légende du club de la capitale, Bernard Lama n’a pas apprécié le départ de Mike Maignan du PSG en 2015.

Dimanche dernier, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier décidait de titulariser le jeune Warren Zaïre-Emery, 17 ans, au poste de piston droit. Milieu de terrain de formation, le titi parisien a impressionné lors de la victoire des siens face à Troyes (1-3). En sa personne, le club parisien tient un véritable joyau qu’il faudra polir avec attention. Car ces dernières années, le PSG a beaucoup déçu concernant sa formation, en laissant partir des joueurs comme Mike Maignan en 2015, désormais au Milan AC et faisant partie des meilleurs gardiens d’Europe.

Le PSG a « foutu dehors » Mike Maignan selon Bernard Lama

En 2015, le PSG avait décidé de vendre son jeune gardien Mike Maignan au LOSC pour une très faible somme. Une décision dont Bernard Lama peine toujours à se remettre. « Le PSG l’a presque foutu dehors (en 2015), comme il l’a fait avec d’autres, a tranché le champion du monde 1998. On se demande où est la politique du club, ils auraient dû le prêter à Lille, faire comme le Bayern avec Alexander Nübel (Monaco) et voir ensuite ce que ça donne » affirme l’ancien gardien du PSG et de l’équipe de France, dans un entretien accordé à l’Équipe .

Mike Maignan, l’un des meilleurs au monde selon Bernard Lama