Messi : Son transfert bloqué par un autre joueur

Ciblé pour amasser des fonds en vue d'une arrivée de Lionel Messi, Raphinha, l'attaquant du FC Barcelone serait convoité par Newcastle. Le joueur a démenti toutes possibilités de départ lors du prochain mercato estival. Une nouvelle qui n'arrange pas l'actuel joueur du PSG en discussion avec le Barça.

L'international brésilien est un pion important de l'équipe de Xavi. Son côté percutant plait aux Barcelonais. Mais sa valeur marchande élevée représente un espoir afin de dégager une somme importante pour faciliter l'arrivée de Lionel Messi. Raphinha de son côté n'entend pas faire ses valises.

Raphinha has replied to the news of him giving the green light to leave Barcelona in the summer ⤵️“Fake news. Who shared that news is not well informed & not professional”. 🔵🔴🇧🇷 #FCB pic.twitter.com/uE07tkAoUU