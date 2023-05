Coup de tonnerre sur le mercato, Messi est impliqué

Baptiste Berkowicz

Alors que Lionel Messi quittera le PSG dans les prochaines semaines, un ami de longue date pourrait le rejoindre sous ses futures couleurs : Sergio Busquets. Le milieu de terrain espagnol a annoncé son départ du FC Barcelone et devrait s'engager libre du côté du club d'Arabie saoudite Al-Hilal.

Une page se tourne au FC Barcelone. Le départ de Sergio Busquets a été annoncé par le club catalan. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain laisse derrière lui une trace indélébile pour un joueur qui aura marqué l'époque moderne du Barça.

🥺 A Barça legend says goodbye. #5ergioUnic pic.twitter.com/SWlDN2GtA2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2023

Busquets, adios le Barca !

Avec plus de 700 matchs avec le maillot du FC Barcelone, Sergio Busquets laisse un héritage colossal au club. Après quinze années au sein du club Blaugrana, le joueur de 34 ans aura formé un trio légendaire avec ses compatriotes Xavi et Iniesta. Un milieu de terrain orchestré par Pep Guardiola à l'époque et qui aura été le symbole d'une révolution dans le jeu de l'époque moderne avec la fameuse possession. Trois Ligue des Champions que Busquets aura dominé par sa science du jeu, sa vista et sa capacité à faire jouer ses partenaires. La pointe basse du Barca laisse une place vacante en sentinelle qui pourrait profiter à Frenkie De Jong.

Un atout pour l'arrivée de Messi ?

Très proches sur et en dehors du terrain, Lionel Messi et Sergio Busquets pourraient bien se retrouver à nouveau sous le même maillot. L'arrivée de l'Espagnol du côté d'Al-Hilal ne fait plus de doutes. Les négociations avec Lionel Messi s'intensifient ces derniers jours et une offre salariale de 500M€ par an aurait même était transmise au joueur au sept Ballons d'Or. Le volet économique a son importance mais l'aspect sportif aussi pour Lionel Messi. L'Arabie saoudite souhaite mettre toutes ses chances de son côté pour attirer la Pulga. Son équilibre émotionnel est primordial pour qu'il soit épanoui. Peut-être plus que n'importe quel autre joueur. Ce qui explique sans doute en partie son passage raté au PSG.