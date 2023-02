PSG : Mbappé de retour, déjà un nouveau coup dur

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu par le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a tout de même vu Kylian Mbappé faire son retour. Cependant, quelques minutes avant qu’il n’entre en jeu, le club de la capitale a perdu Achraf Hakimi. Christophe Galtier a fait un premier point sur sa blessure après la rencontre.

Le PSG vient d’encaisser sa troisième défaite de rang. Après l’OM et l’AS Monaco, c’est le Bayern Munich qui a fait tomber le club de la capitale en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (0-1). Dominateurs pendant quasiment toute la rencontre, les Bavarois ont assuré le minimum grâce à un but de Kingsley Coman, formé au PSG.

Mbappé a failli sauver le PSG

Seul point positif pour Paris, le retour à la compétition de Kylian Mbappé. Présent dans le groupe à la surprise générale, l’attaquant du PSG est entré en jeu à la 60ème minute et le match n’a plus jamais été le même. Méfiants, les défenseurs munichois ont subi la loi de Kylian Mbappé à deux reprises mais il était hors-jeu. Un motif d’espoir pour le PSG qui était allé gagner 3-2 sur la pelouse de l’Allianz Arena il y a deux saisons. Mbappé avait inscrit un doublé.

L'OM champion devant le PSG, vous y croyez ? https://t.co/YRRWnoN2VM pic.twitter.com/x1YTkHMm1S — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

Hakimi sorti sur blessure