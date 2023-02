Une folie est attendue sur le mercato, c'est la panique au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir réalisé plusieurs mercatos sans flamber sur des gros noms, et surtout en réalisant quelques jolies ventes, le Real Madrid a pu faire des économies qui seront réinvesties très prochainement sur le marché. Dès l'été prochain, le club merengue serait en mesure de lâcher 350M€, et deux joueurs font figures de priorité : Jude Bellingham et Kylian Mbappé. De quoi inquiéter le PSG.

Par le passé, le Real Madrid s'est illustré sur le mercato en réalisant certains des plus grands transferts de l'histoire de football. Mais ces dernières saisons, le club merengue a surtout brillé en misant sur de grands talents, mais également par de jolies ventes, à l'image celle de Casemiro à Manchester United pour 80M€. Par conséquent, le Real Madrid a réalisé de belles économies qui vont permettre à Florentino Pérez de flamber dès l'été 2023. Pour Ramón Álvarez de Mon, le Real Madrid prépare du lourd sur le mercato, ce qui risque d'inquiéter le PSG.

350M€ à dépenser pour le Real Madrid ?

« Le fait qu'il y ait un budget de transfert ne signifie pas que tout cet argent va être investi. Ce que cela signifie, c'est que le Real Madrid est en mesure de le faire si les bons joueurs sont disponibles », lance le journaliste espagnol sur sa chaîne YouTube avant de révéler que « le chiffre que le Real Madrid prépare pour l'été se situe entre 300 et 350 millions d'euros. Le club essaie d'avoir cette somme disponible pour l'été, mais j'insiste, ils ne vont pas dépenser cette somme indépendamment des joueurs qui peuvent venir au Real Madrid. Ils seront prêts à payer ce montant pour certains joueurs et pas pour d'autres ». Et parmi les joueurs ciblés, le nom de Kylian Mbappé revient sur le devant de la scène.

Mbappé et Bellingham, les proies de Pérez