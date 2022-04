Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette grosse révélation sur l’affaire entre Mauro Icardi et Wanda Nara !

Publié le 25 avril 2022 à 23h15 par Thomas Bourseau

Alors que Mauro Icardi a été pris dans une feuilleton extrasportif cette saison qui a été nommé le Wandagate, en raison de ses infidélités envers sa femme et représentante Wanda Nara, on estimerait en interne que cette affaire a été mal gérée par l’attaquant du PSG.

Cette saison, Mauro Icardi n’a pas seulement connu des difficultés sur les terrains, en attestent son bilan famélique en terme de statistiques : 5 buts toutes compétitions confondues. En effet, au fil de l’exercice, un scandale extra conjugal a éclaté dans lequel il a été question d’infidélités de l’attaquant du PSG envers sa femme et représentante Wanda Nara. Cette affaire a été considérablement commentée que ce soit dans la presse argentine ou française. Au point où Icardi a été excusé par le PSG pour rater un match de poules de Ligue des champions.

À Paris, on estime qu’Icardi aurait mal géré le « Wandagate »